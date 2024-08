Fußball Alonso freut sich auf Topspiel: „Wie Champions League“

Bayer Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso ist nach dem Wechsel-Theater um seinen Abwehrchef Jonathan Tah völlig relaxed. „Er ist 100-prozentig fit und bereit. Er war schon im Pokalspiel in Jena unser bester Spieler. Er spielt von Beginn an“, erklärte der Bayer-Coach vor dem Top-Duell mit RB Leipzig am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky). Bis zuletzt hatten die Leverkusener noch um einen Transfer des Nationalspielers zum FC Bayern München gebangt, ehe der Wechsel am Freitag endgültig vom Tisch war.