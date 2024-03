Bundesliga Alonso: HSV-Pleite diente Leverkusen als Warnung

Knapp eine Stunde vor dem Anpfiff des Leverkusener Spiels hatte Aufstiegsaspirant HSV mit dem bis Dezember noch in Köln trainierenden Steffen Baumgart in Überzahl den entscheidenden Treffer zur 1:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück kassiert. Und auch die Leverkusener taten sich erst einmal schwer, nachdem sie bereits nach 13 Minuten durch die Rote Karte gegen Jan Thielmann in Überzahl spielten. „Sie verteidigen dann tiefer, es gibt nicht so viel Raum“, erklärte Alonso: „Wir hatten Ballbesitz, aber nicht so viele Chancen. Am Ende war es nicht spektakulär, aber das Ergebnis ist super.“