27. Spieltag Alonso nach nächstem Last-Minute-Sieg: „Ein Spiel weniger“

Auch die Situation in der Meisterschaft stufte Alonso, noch in Unkenntnis des Ergebnisses aus München, sachlich ein. „Es ist wieder ein Spiel weniger, deshalb ist die Situation wieder etwas besser. Aber es ist noch ein bisschen was zu tun“, sagte er. Doch am Samstag wuchs das Gefühl, dass Bayer gerade schlichtweg unschlagbar ist.