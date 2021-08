Bundesliga : Als Offensivtrainer: Ibisevic wieder bei Hertha BSC

Berlin Vedad Ibisevic kehrt zu Hertha BSC zurück. Der 36-Jährige wird als Offensivtrainer für die Profis sowie die Angreifer der Fußball-Akademie engagiert, wie der Bundesligist mitteilte.

Ibisevic war von 2015 bis 2020 in 159 Spielen für die Berliner in der Bundesliga aktiv und erzielte dabei 56 Tore. Im Sommer 2020 wurde sein Vertrag nicht verlängert, Ibisevic wechselte zum Ligakonkurrenten FC Schalke 04. Dort wurde sein Vertrag zum Winter aufgelöst. Seitdem war Ibisevic ohne Verein.

Die Hanseaten liehen den 26-Jährigen vor anderthalb Jahren im Bundesliga-Abstiegskampf als großen Hoffnungsträger aus. In 34 Partien erzielte Selke, der bereits von 2013 bis 2015 an der Weser spielte, allerdings nur drei Treffer und stand deshalb stark in der Kritik. „Ich war mit der Situation unglücklich, konnte dadurch nicht so viel Energie liefern. Umso unzufriedener wurde ich auch mit mir selbst“, erklärte er.