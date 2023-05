Transfergerüchte Álvarez und Rabiot angeblich Bayern-Kandidaten

Für den Angriff wurden immer wieder der Frankfurter Randal Kolo Muani und Harry Kane von Tottenham Hotspur als mögliche Optionen genannt. Auch der Name von Victor Osimhen vom SSC Neapel fiel öfter, er ist aber wohl kein Top-Transferziel mehr. Der Nigerianer wurde laut „Bild“ am Mittwochmorgen in Berlin gesehen. Das Blatt brachte einen spontanen Berlin-Trip mit seiner Familie als Grund ins Gespräch.