34. Spieltag „Am Ende schade“: Freiburger verpassen Königsklassen-Chance

Für den noch amtierenden Europa-League-Sieger aus Hessen gab es im letzten Heimspiel des scheidenden Trainers Oliver Glasner deshalb zumindest schon ein kleines Happy End im Rennen um einen internationalen Startplatz. Die Eintracht kletterte auf Platz sieben und sicherte zumindest die Teilnahme an den Playoffs zur Conference League. Ein Sieg im Pokalfinale am kommenden Samstag in Berlin gegen RB Leipzig würde in die Europa League führen.