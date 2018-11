Amiri nach langer Zwangspause zurück bei Hoffenheim

U21-Europameister Nadiem Amiri ist nach über dreimonatiger Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining der TSG 1899 Hoffenheim zurückgekehrt. dpa

Der offensive Mittelfeldspieler nahm am Mittwoch an der nichtöffentlichen Übungseinheit teil, wie der Fußball-Bundesligist via Twitter mitteilte. Amiri war im August wegen eines Ermüdungsbruchs am linken Mittelfuß operiert worden und kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Neben Benjamin Hübner, Dennis Geiger und Lukas Rupp zählte der 22-Jährige zu den Dauerverletzten bei den Kraichgauern.

Tweet der TSG

Porträt Amiri auf Hoffenheimer Homepage