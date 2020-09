Transfermarkt : Andersson wechselt von Union Berlin zum 1. FC Köln

Berlin Stürmer Sebastian Andersson verlässt den 1. FC Union Berlin. Der 29-Jährige unterschrieb einen Vertrag beim 1. FC Köln, wie Union am Dienstag mitteilte.

Andersson kam im Sommer 2018 vom damaligen Liga-Rivalen 1. FC Kaiserslautern zu den in der 2. Liga beschäftigten Köpenickern und trug mit zwölf Treffern zum Aufstieg bei. Auch in der Premieren-Spielzeit in der höchsten Klasse gelangen dem Mittelstürmer zwölf Tore, die den Klassenerhalt des Aufsteigers vorzeitig sichergestellt hatten. Für das Nationalteam Schwedens steuerte Andersson in neun Partien drei Tore bei.