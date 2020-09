Ehemaliger DFL-Geschäftsführer : Andreas Rettig kritisiert „Wettbewerbsverzerrung“

Köln Der frühere Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Andreas Rettig, hat das unterschiedliche Vorgehen in der Bundesliga bei der Öffnung der Stadien für Publikum kritisiert.

In Bundesspiele sollten überall die gleichen Rahmenbedingungen herrschen. „Man stelle sich am Ende der Saison ein Relegations-Hinspiel als Geisterspiel in NRW vor - und das Rückspiel in Sachsen vor ausverkauftem Haus. Der Aufschrei wäre zurecht groß“, erklärte Rettig. Es sei ihm nicht verständlich, warum die Liga nicht bis zum 31. Oktober „das Ergebnis der von den Ministerpräsidenten eingesetzten Arbeitsgruppe nach einer bundeseinheitlichen Lösung“ abwarten könne.