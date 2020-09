RB Leipzig : Angeliño schwärmt von Nagelsmann: „Tolle Beziehung“

Leipzig Der spanische Außenverteidiger Angeliño hat seinen Verbleib beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig vor allem mit dem guten Verhältnis zu Cheftrainer Julian Nagelsmann begründet.

Angeliño wurde in der Sommerpause von mehreren europäischen Top-Vereinen umworben, unter anderem vom FC Barcelona. „Es ist toll, dass mich einer der größten Klubs der Welt wollte. Aber in meinem Kopf war immer klar: Ich will bei RB bleiben und nicht zu einem anderen Verein – egal, um wen es dabei ging“, erklärte der Spanier, der in der neuen Bundesliga-Saison „auf jeden Fall wieder unter die Top 4“ mit Leipzig möchte.