Leipziger selbstsicher : Angelino: „Wir können die Bayern vor Probleme stellen“

RB-Außenverteidiger Angelino traf in dieser Saison in 12 Bundesliga-Partien bislang vier Mal - zwei weitere Tore legte er auf. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Außenverteidiger Angelino möchte mit RB Leipzig nach einer bisher fast perfekt verlaufenen Saison möglichst bald den Angriff auf Titelverteidiger FC Bayern München starten.

Er sei überzeugt, „dass wir die Bayern inzwischen wirklich vor Probleme stellen können. Ich hatte schon früh im Spiel das Gefühl, 'hier geht heute was'. Als Spieler merkt man das schnell. Wir waren sehr passsicher, gut in den Zweikämpfen, die Bayern mussten auch mal hinterherlaufen“, sagte Angelino im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ in Bezug auf das 3:3 im direkten Vergleich.