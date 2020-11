8. Spieltag : Angeschlagene Hoffenheimer verpassen knapp Sieg gegen VfB

Sinsheim Hoffenheim ist so etwas wie der Corona-Hotspot der Bundesliga. Im Baden-Würtemberg-Duell gegen den VfB Stuttga rt aber kämpfen die verbliebenen TSG-Profis wie wild und hätten die Schwaben beinahe in die Knie gezwungen.

Mit einer „super Reaktion“ auf die vielen Corona-Ausfälle hat die TSG 1899 Hoffenheim beinahe den VfB Stuttgart in die Knie gezwungen. Trainer Sebastian Hoeneß lobte seine Mannschaft nach dem 3:3 (1:2) in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den Landesrivalen VfB Stuttgart ausdrücklich. Erst in der Nachspielzeit mussten die Kraichgauer den Sieg noch hergeben.