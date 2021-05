Begehrter BVB-Torjäger : Anhaltende Haaland-Gerüchte: „Gehypteste Stürmer weltweit“

Dortmund Geht er oder bleibt er? Schon seit Wochen wird über die Zukunft von Erling Haaland gerätselt - ungeachtet der deutlichen Position seines Clubs aus Dortmund.

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Spekulationen, für welchen Club der Torjäger in der kommenden Saison auflaufen wird. Noch reagiert Watzke gelassen auf das anhaltende Medienrauschen. „Ich bin da wirklich völlig entspannt. Ich habe die klare Erwartungshaltung, dass Erling Haaland nächstes Jahr noch bei uns spielen wird“, sagte der BVB-Geschäftsführer vor dem Pokalfinale am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) der „Sport Bild“.

Mehr noch als ein Pokalsieg könnte die Qualifikation der Borussia für die Champions League zu einem Verbleib von Haaland in Dortmund beitragen. Nach dem Sprung auf Rang vier am vergangenen Spieltag kann der Revierclub das wichtigste Saisonziel wieder aus eigener Kraft erreichen. Gelingt das nicht, dürfte der Borussia ein unruhiger Transfersommer mit reichlich Versuchen von Raiola bevorstehen, sein Juwel möglichst gewinnbringend zu veräußern. „Die Spekulationen werden nicht aufhören. Wir sind nicht blauäugig“, kommentierte Kehl.

Einen ersten Vorgeschmack gab es für den BVB schon Ende März, als sich Raiola zusammen mit Haaland-Vater Alf-Inge am Flughafen in Barcelona ablichten ließ und damit erste Gespräche mit den FC Barcelona publik wurden. Knapp fünf Wochen später legte der Italiener nach. „Wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, so groß und mit so viel Geschichte, ist es schwer, nein zu sagen“, sagte er ungeachtet der klaren Ansage des BVB, den vertraglich bis 2024 gebundenen Ausnahmestürmer in diesem Sommer nicht ziehen lassen zu wollen. „Man muss abwarten, ob diese Aussage bis zum 1. September Bestand hat“, meinte Raiola.