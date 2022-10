12. Spieltag : Anton-Tor in der Nachspielzeit: Stuttgart schlägt Augsburg

Stuttgart Der VfB Stuttgart schlägt den FC Augsburg und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Anton erlöst die Schwaben spät. Die Gäste bleiben im fünften Pflichtspiel nacheinander sieglos.

Die Schwaben bezwangen den FC Augsburg in einer unterhaltsamen Partie mit 2:1 (1:1). Abwehrchef Anton traf in der Nachspielzeit und belohnte den furiosen Schlussspurt des VfB.

Florian Niederlechner hatte die Gäste nach einem Patzer der Stuttgarter Abwehr bereits in der vierten Minute in Führung gebracht, Serhou Guirassy den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (15.). Die Augsburger blieben im fünften Pflichtspiel nacheinander sieglos und liegen weiter im hinteren Tabellenmittelfeld.

Ex-Bundestrainer Löw auf der Tribüne

Genau wie Mittelfeldspieler Enzo Millot fehlte den Stuttgartern auch Verteidiger Konstantinos Mavropanos wegen muskulärer Probleme. Michael Wimmer hatte nach dem 0:5-Debakel in Dortmund vergangene Woche die Defensivleistung seines Teams kritisiert. In seinem vierten Spiel als VfB-Interimstrainer setzte er in der Abwehr nun erstmals auf eine Viererkette. Doch auch die wirkte vor 46.400 Zuschauern - darunter Ex-Bundestrainer Joachim Löw auf der Haupttribüne - in der ersten Halbzeit alles andere als sicher.