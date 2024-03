Bundesliga Aogo und Schmid trauen Schuster das Streich-Erbe zu

Streich verkündete seinen im Sommer bevorstehenden Abschied am Montag. Der Sport-Club erklärte daraufhin, dass er den neuen Trainer „zeitnah bekannt geben“ wolle. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verein weiß, was die nächsten Schritte sind, und wer das Zepter übernehmen soll“, sagte Aogo, der nach seiner Zeit in der Fußballschule der Freiburger auch sein Profi-Debüt beim SC feierte. „Trotzdem bleibt es dabei: Diese Fußstapfen zu füllen, das ist ein sehr, sehr schwieriger und auch undankbarer Job, weil Christian eben so besonders war.“