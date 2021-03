Bundesliga : Arminia-Coach Kramer lässt Klos-Rückkehr in Startelf offen

Arminia-Coach Kramer lässt Klos-Rückkehr in Startelf offen

Bielefelds Stürmer Fabian Klos stand gegen Werder Bremen erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bielefeld Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer hat offen gelassen, ob Kapitän Fabian Klos gegen Bayer Leverkusen wieder in die Startelf zurückkehrt.

Der 33 Jahre alte Stürmer stand im Nachholspiel gegen Werder Bremen (0:2) erstmals in dieser Fußball-Bundesligasaison nicht in der Anfangsformation der akut abstiegsbedrohten Ostwestfalen, kam aber für die letzten rund 30 Minuten in die Partie und zu mehreren Abschlüssen.