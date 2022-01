Bundesliga : Arminia-Profi Wimmer begeistert mit „Rabona“-Trick

Frankfurt/Main Arminia Bielefelds Profi Patrick Wimmer erzielte das 1:0, sorgte aber mit seinem Geniestreich bei der Vorarbeit zum 2:0 für mehr Furore.

„Im Training probiert man das eher mal aus Spaß. In der Situation hatte ich kein Vertrauen in meinen linken Fuß“, erklärte der pfiffige 20-jährige Mittelfeldspieler seine Hereingabe mit überkreuzten Beinen auf Alessandro Schöpf (27.). Der lenkte den Ball mit der Brust zum 2:0 ins Tor. „Wenn das nicht so ausgeht, dann wird mir wahrscheinlich Arroganz oder so vorgeworfen. Zum Glück ist es gut gegangen“, betonte Wimmer, dessen Aktion laut Bundesliga-Homepage zum „Treffer für jeden Bundesliga-Saisonrückblick“ führen würde.