34. Spieltag : Arminia trotz Abstiegs gefeiert - Leipzig sichert Platz vier

Bielefeld Leidenschaftliche Arminen werden auch am letzten Spieltag nicht belohnt. Bielefeld steigt nach dem 1:1 gegen Leipzig ab. RB enttäuscht trotz der Qualifikation für die Champions League.

Titel-Hoffnung bei RB im Pokal-Finale

„Das Spiel heute war ein bisschen sinnbildlich für unsere Saison. Wir haben zu oft unentschieden gespielt in Spielen, die wir alle hätten ziehen können. So auch heute“, sagte Kostmann nach dem elften sieglosen Spiel in Serie. In der Tat hätte sich die Arminia den Sieg verdient. Angeführt vom überragenden Keeper Stefan Ortega, der die Ostwestfalen nun verlassen wird, kämpfte Bielefeld leidenschaftlich.