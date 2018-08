später lesen VfL-Eigengewächs Arnold hofft unter Schmadtke auf mehr Konstanz in Wolfsburg FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

U21-Europameister Maximilian Arnold wünscht sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mehr Ruhe und Konstanz. Vor allem am Verschleiß an Trainern in der jüngeren Vergangenheit übte das VfL-Eigengewächs in einem Interview der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ Kritik. dpa