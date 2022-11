VfL Wolfsburg : Arnold kontert Kruses Spitze mit Taten statt Worten

Mainz Auf die verbale Spitze seines suspendierten Teamkollegen Max Kruse antwortete Maximilian Arnold mit Taten statt Worten. Beim 3:0-Sieg des VfL Wolfsburg in Mainz steuerte der Mittelfeldspieler am Samstag einen Treffer bei, über den er danach ausgiebig plauderte.

Arnold-Aussage verärgerte Kruse

Kruse hatte vor dem Bundesligaspiel laut einem Bericht der „Welt“ via Instagram verärgert auf eine Aussage Arnolds im jüngsten Kicker-Podcast „FE:male view on football“ reagiert. Der Wolfsburger Kapitän hatte sich dort bei einer Frage nach seiner Arbeit einen kleinen Seitenhieb auf Kruse nicht verkneifen können. „Ich fahre sehr gern zur Arbeit. Ich bin nicht - so wie Max Kruse - nur so dreieinhalb Stunden, sondern ein bisschen länger hier, mache gern was für mich und meinen Körper“, hatte Arnold gesagt.