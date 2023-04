Bundesliga Atemnot: Ausgleich löste „Panik“ bei Leipzigs Kampl aus

Unbeeindruckt von dem Zwischenfall zeigte Kampl seine beste Leistung im Leipziger Trikot seit geraumer Zeit. In der 35. Minute legte er Timo Werner das 3:1 auf, es war der 100. Bundesliga-Treffer des Nationalstürmers. Kampl hat in dieser Saison weniger Einsätze als in den Vorjahren, stand in bisher 24 Liga-Einsätzen 14-mal in der Startelf. In den vergangenen vier Spielen lief der Routinier jedoch immer von Beginn an auf.