Coronavirus : Auch individuelle Trainingspläne beim FC Bayern

Nationaltorwart Manuel Neuer wird beim FC Bayern München am Dienstag nur individuell trainieren. Foto: Matthias Balk/dpa.

München Im Zuge der Coronavirus-Pandemie hat auch der FC Bayern München das für Dienstag angesetzte Teamtraining abgesagt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister teilte mit, dass Sportdirektor Hasan Salihamidžić und Trainer Hansi Flick so entschieden und den Spielern individuelle Trainingspläne für Zuhause mitgegeben hätten. Über das weitere Vorgehen will die sportliche Leitung am Dienstag beraten.