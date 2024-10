Nationalmannschaft Auch Koch muss Nagelsmann absagen - Schade nachnominiert

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in der Nations League auch auf den Frankfurter Abwehrchef Robin Koch verzichten. Der 28-Jährige hatte im Topspiel am Sonntag gegen den FC Bayern (3:3) erneut mit Hüftproblemen zu kämpfen und fällt für die Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande aus. Nagelsmann nominierte Offensivspieler Kevin Schade (22) vom Premier-League-Club FC Brentford nach.