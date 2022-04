Bundesliga : Auf schmalem Grat: BVB in Stuttgart unter Erfolgszwang

Dortmund Das 1:4 gegen Leipzig im erstmals seit über zwei Jahren vollen Stadion hat beim BVB Spuren hinterlassen. Deshalb geht es in den verbleibenden sechs Partien darum, die Fans zu besänftigen.

Die Mannschaft in der Bringschuld, der Trainer in Erklärungsnot - für Borussia Dortmund wird der Saisonendspurt trotz eigentlich fehlender Brisanz zu einer heiklen Angelegenheit.

Nach der von Pfiffen begleiteten 1:4-Pleite gegen RB Leipzig scheint die Geduld vieler Anhänger aufgebraucht. Eine weitere Schlappe am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) beim Tabellen-Viertletzten aus Stuttgart könnte die ohnehin angespannte Stimmung weiter verschlechtern. „Es prasselt viel auf uns ein. Am Freitag haben wir die Chance, das ein Stück weit zu relativieren und es in eine andere Richtung zu lenken“, sagte Trainer Marco Rose voller Hoffnung auf ein positives Signal seines Teams.

Zwölf Punkte Rückstand auf die Bayern

Nach dem frühen Aus in Europa und im DFB-Pokal scheint die Saison für den Revierclub auch in der Bundesliga gelaufen. Bei neun Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter aus München und zwölf Zählern Vorsprung auf Rang fünf ist der Titelkampf verloren, aber zumindest die Champions-League-Qualifikation so gut wie gesichert. Dennoch warnte Rose sein Team vor fehlender Spannung in den letzten sechs Saisonspielen: „Ganz große Achtung. Dafür ist im Fußball schon zu viel passiert. Wir erwarten einen Sieg - und von uns wird ein Sieg erwartet.“