Aufatmen bei Werder: Käuper fällt nur ein paar Wochen aus

Werder Bremen muss zum Bundesliga-Auftakt auf Ole Käuper verzichten. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich im DFB-Pokalspiel bei Wormatia Worms eine Teilruptur des Außenbandes im rechten Sprunggelenk sowie eine Kapselverletzung zugezogen. dpa

Damit fällt Käuper nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vorerst aus. Allerdings hatten die Bremer eine weitaus schlimmere Verletzung bei Käuper erwartet, der in der vergangenen Saison sieben Monate wegen einer schweren Verletzung am rechten Fuß hatte pausieren müssen.

„Natürlich ist es erst einmal bitter, dass Ole die kommenden Wochen fehlen wird. Die Verletzung hat sich jedoch als nicht so schwerwiegend wie zunächst angenommen herausgestellt“, sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt. „Ich bin guter Hoffnung, dass er nach der Länderspielpause Anfang September wieder dabei ist.“ Ein noch längerer Ausfall von Käuper hätte Werder hart getroffen, weil die Norddeutschen im defensiven Mittelfeld wenig Alternativen haben. Bremen startet am Samstag gegen Hannover 96 in die neue Saison.

