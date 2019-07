FC Bayern München : „Aufgeweckter“ Arp auf US-Reise: Mache lieber den Fiete

Los Angeles Für Fiete Arp ist die erste große Reise mit dem FC Bayern ein einziges Abenteuer: Beverly Hills, Hollywood und ein Premiereneinsatz gegen den FC Arsenal.

Die ungewohnte Rolle nahm der Youngster dankbar an. Denn Arp muss heilfroh sein über jede Minute, die er sich in der Vorbereitung auf die Saison bei den Münchner Profis präsentieren darf. „Ich fühle mich da jetzt nicht unwohl“, sagte der zentrale Offensivspieler zur ungewohnten Position auf der Außenbahn, die ihm Trainer Niko Kovac zugewiesen hatte. „Ich bin nicht der groß gewachsene Frontstürmer. Da passt es auch für mich ganz gut, über Außen zu kommen“, sagte Arp.

Der Blondschopf zeigte in einigen Szenen gute Ansätze. Er agierte couragiert. Der Weg zum künftigen Bayern-Star wird trotzdem steinig. „Franck Ribéry hat noch zu große Fußstapfen. Ich denke, ich mache lieber den Fiete Arp“, sagte er klugerweise. Der höfliche junge Mann muss sich ja erst einmal im großen „Männerfußball“ etablieren, wie Kovac betonte. Der Trainer war von Arps Debüt angetan. Man werde sicherlich „noch viel Freude“ an dem Jungen haben, meinte Kovac.

Manuel Neuer hat einen positiven ersten Eindruck des Neuzugangs gewonnen. „Sehr aufgeweckt“ und „wissbegierig“ sei Arp, berichtete der Kapitän. „Er will sofort zeigen, was er drauf hat.“ Ob er das tatsächlich das Zeug hat, ein Bayern-Spieler zu werden, muss sich aber noch zeigen. „Es ist natürlich auch ein anderes Tempo, das wir im Training haben. Das kann man, glaube ich, nicht mit dem Hamburger SV vergleichen, so wie wir trainieren“, bemerkte Neuer.

Dem Kapitän gefällt jedoch, dass sich Arp in den Zweikämpfen gleich durchsetzen und demonstrieren wolle, „was er nach vorne drauf hat“. Jede Trainingseinheit und jede Spielminute kann dem Neu-Bayern nur helfen, egal, auf welcher Positon er aushelfen und sich zeigen darf. Schon am Sonntag darf sich Arp auf der zweiten Station der US-Tour in Houston auf sein nächstes Highlight freuen. In Texas heißt der Gegner - Real Madrid.