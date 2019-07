Vorbereitungsspiel : Aufsteiger Köln verliert gegen Villarreal

Köln Trotz eines Auftakts nach Maß hat Aufsteiger 1. FC Köln sein vorletztes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga verloren. Im Trainingslager in Kufstein/Österreich unterlagen die Rheinländer dem spanischen Erstligisten FC Villarreal mit 1:3 (1:1).

Simon Terodde hatte den FC mit einem schon nach wenigen Sekunden an Louis Schaub verursachten Foulelfmeter in Führung gebracht. Der Tabellen-14. der vergangenen Saison in der Primera Division glich kurz vor der Pause aus und schlug nach dem Wechsel noch zweimal zu.