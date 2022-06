Bundesliga : Augsburg-Manager Reuter: Bei Weinzierl auch Fehler gemacht

Augsburg Im Rückblick auf den spektakulären Abschied von Trainer Markus Weinzierl live im TV und die Situation am Saisonende hat Augsburgs Manager Stefan Reuter Fehler eingeräumt.

Dass man sich nach der Saison der Fußball-Bundesliga mit dem Trainer zusammensetzen wolle, sei „über Monate, und auch noch in der letzten Woche mit Markus, so kommuniziert worden“, schilderte Reuter. „Er hat ja selbst in Pressekonferenzen oft genug bestätigt, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Ich könnte nur mutmaßen, warum er ohne Abstimmung nach dem Fürth-Spiel angekündigt hat, nicht mehr für Gespräche zur Verfügung zu stehen“, sagte der Manager des FC Augsburg.