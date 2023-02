Bundesliga : Augsburg nach Transfer-Offensive: „Richtig Feuer und Hunger“

Augsburg Der FC Augsburg war als Einkäufer aktiver als jeder andere Fußball-Bundesligist in der Winterpause. Sieben neue Spieler sorgen für „richtig Feuer, richtig Hunger“, wie der Trainer betont.

Sieben neue Spieler verpflichteten die Augsburger in der Winterpause, mehr als jeder andere Club aus der Liga. Fünf Profis wurden verkauft oder verliehen. Neu im Team sind Renato Veiga (19), Nathanael Mbuku (20), Arne Engels (19), Dion Beljo (20), David Colina (22), Irvin Cardona (25) und Kelvin Yeboah (22), für die der FCA rund vier Millionen Euro an Ablösen bezahlte. Die größte Einnahme war der Verkauf von Ecuadors WM-Teilnehmer Carlos Gruezo für mehr als 2,5 Millionen Euro in die USA, dazu wurde Florian Niederlechner für eine geschätzte halbe Million an Hertha BSC abgegeben.