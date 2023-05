34. Spieltag Augsburg rettet sich bei Stindl-Abschied in Gladbach

Später in den Stadion-Katakomben zog er ein zufriedenes Resümee. „Es war ein sehr schöner Abschluss und sehr emotional. Dieser Tag wird in meinen Erinnerungen weit oben stehen“, sagte Stindl und ergänzte im Rückblick auf seine Zeit am Niederrhein: „Das waren bisher die schönsten Jahre meines Lebens.“