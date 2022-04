31. Spieltag : Augsburg setzt Zeichen im Abstiegskampf - Sieg in Bochum

Bochum Der VfL Bochum muss nach seiner Heimpleite gegen den FC Augsburg weiter zittern und die „Rettungs-Party“ verschieben. Die Gäste jubeln und hoffen nach dem „Türöffner“ aber auch.

Türöffner für den FC Augsburg

VfL-Trainer Thomas Reis, der die Partie nach seiner Roten Karte beim Spiel in Freiburg nur von der Tribüne verfolgen durfte, aber die Ansprache an die Mannschaft vor 15.00 Uhr noch halten konnte, hatte sein Team gleich auf vier Positionen verändert und Simon Zoller wieder in die Startelf berufen. Der 30-Jährige hat nach siebenmonatiger Pause wegen eines Kreuzbandrisses erst zwei Kurzeinsätze und sollte die Bochumer Offensive beleben. „Macht den Sack zu - Auf zum Klassenerhalt“ forderten die VfL-Fans auf einem großen Spruchband in der Kurve.