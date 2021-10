Bundesliga : Augsburg-Torwart Gikiewicz tobt nach Niederlage in Mainz

Mainz Der FC Augsburg erlebt ein Debakel bei Mainz 05. Torwart Rafal Gikiewicz hält nach dem spielerischen Offenbarungseid nicht mit harter Kritik hinterm Berg: „Das hat nichts mit Fußball zu tun gehabt.“

„Wenn wir so weiterspielen, sind wir ab Sommer in der Zweiten Liga. Wir haben wie ein Abstiegskandidat gespielt“, schimpfte der 33-jährige Pole nach der Freitagabend-Partie der Fußball-Bundesliga. „Das hat nichts mit Fußball zu tun gehabt.“

„Wir zeigten fast gar nichts in der ersten Halbzeit und hätten fünf, sechs Tore bekommen können“, sagte Gikiewicz und berichtete, dass es in der Halbzeit „ein bisschen lauter“ geworden sei und „ein paar Flaschen“ kaputtgegangen seien. „Zum Glück bin ich kein Trainer, sonst hätten alle elf Spieler in der Kabine bleiben müssen“, befand der wütende Schlussmann. „Wenn man so nach der Länderspielpause gegen Bayern München gespielt hätte, hätte es 0:10 gestanden.“

Auch Kapitän Jeffrey Gouweleeuw war nach dem Abpfiff auf der Palme. „Fakt ist, wenn wir so spielen, holen wir keine Punkte“, prophezeite der Niederländer und bestätigte, dass es in der Halbzeit in der Kabine hoch hergegangen sei. „Das war schon ein bisschen Krieg. Das muss auch sein“, sagte der Innenverteidiger. „Wenn nach so einer Halbzeit nichts passiert, ist auch nicht gut.“ Überhaupt: „Das Problem ist, dass wir zu wenig reden und auch auf dem Platz zu wenig kommunizieren. Das wir einige Baustellen haben ist klar.“ Allerdings hofft er noch auf eine Besserung. „Wir müssen positiv bleiben. Wir sind immer noch am Anfang der Saison - zum Glück.“