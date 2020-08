Transfermarkt : Augsburg verhandelt mit Eindhoven über Wechsel von Max

Augsburg Der FC Augsburg könnte Leistungsträger Philipp Max zum niederländischen Fußball-Spitzenclub PSV Eindhoven ziehen lassen.

Der Bundesligist bestätigte ein Transferangebot für den 26 Jahre alten Linksverteidiger, über das am Wochenende zunächst die „Bild“ berichtet hatte. Der Verein aus der Eredivisie soll eine Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro für Max geboten haben.

„Der Betrag stimmt nicht. Ansonsten stimmt es, dass wir ein Kaufangebot für Philipp Max erhalten haben“, sagte Manager Stefan Reuter laut mehrerer Medien nach den Augsburger Testspielen am Samstag in Heimstetten gegen den österreichischen Erstligisten SCR Altach (5:2) und den Zweitligisten Jahn Regensburg (1:1). Max habe in einem Gespräch seinen Wechselwunsch geäußert.