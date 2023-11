11. Spieltag Augsburgs Demirovic stoppt Hoffenheimer Auswärtsspezialisten

Die Hoffenheimer, die im sechsten Auswärtsspiel der Saison erstmals nicht als Sieger den Rasen verließen, hatten durch Wout Weghorst geführt (23.). Bundesliga-Neuling Thorup hat in vier Partien als FCA-Coach nun schon acht Punkte geholt. Fast wären es sogar zehn geworden. Doch Angreifer Demirovic scheiterte auf Zuspiel des eingewechselten Arne Engels in der 81. Minute am stark reagierenden Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Und Augsburgs Mittelfeldspieler Niklas Dorsch verzog beim Abschluss nach einem Sololauf (84.).