Fußball-Bundesliga Augsburgs Jurendic fordert Challenge beim Videobeweis

„Wir werden nicht drum herumkommen, Klarheit zu schaffen in diesem ganzen Regelwerk“, mahnte Jurendic. Der 46-Jährige unterbreitete auch einen Lösungsvorschlag: „Ich wünsche mir auch die Challenge, dass du die Möglichkeit hast, nochmal zu unterbrechen. Wir arbeiten daran.“ In anderen Sportarten können Trainer oder auch Spieler eine Schiri-Entscheidung anfechten und eine Überprüfung verlangen, allerdings in der Anzahl nicht unbegrenzt.