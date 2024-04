Bundesliga Ausgeliehener Dinkci wechselt von Bremen nach Freiburg

Der Offensivmann ist eine der Entdeckungen der Saison. Für Aufsteiger Heidenheim erzielte er in der Liga bereits acht Tore und bereitete vier weitere vor. „Eren hat ein sehr spannendes und flexibles Profil“, sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach und hob Schnelligkeit, Spielverständnis und Abschlussqualität hervor. Der SC wolle ihn zu einem „noch kompletteren Spieler“ entwickeln: „Eigentlich ist es gerade seine erste Bundesligasaison als Stammspieler, daher schlummert noch richtig Potenzial in ihm.“ In Freiburg wird Dinkci nicht mehr auf Trainer Christian Streich treffen, sondern auf dessen Nachfolger Julian Schuster.