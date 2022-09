VfL Wolfsburg : Ausgemusterter Kruse fällt mit Muskelverletzung aus

Wolfsburg Der beim Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgemusterte Fußball-Profi Max Kruse fällt mehrere Wochen aus. Der 34-Jährige erlitt im Training eine „schwerer wiegende Muskelverletzung“, wie eine Sprecherin des Clubs auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

„Es ist ein Muskelfaserriss“, sagte Kruse am Mittwochabend bei Instagram und fügte hinzu, dass seine Pause etwa vier Wochen dauere. Angesichts seiner derzeitigen Situation in Wolfsburg scherzte er: „Aber ihr wisst ja, Leute. Ich habe jetzt auch nicht so die Eile, dass es auf die eine oder andere Woche ankommt.“