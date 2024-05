Bundesliga „Außergewöhnlich“: Wohlgemuth schwärmt über VfB-Entwicklung

Die Entwicklung des VfB Stuttgart vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Teilnehmer ist nach Ansicht von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth „eine sensationelle und außergewöhnliche Entwicklung“. Dank des 3:1 (1:1)-Erfolges am Samstag gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München haben die Schwaben jetzt 67 Punkte nach 32 Spieltagen auf dem Konto - eine bessere Zwischenbilanz hatte der Club noch nie vorzuweisen. Mit nun 21 Siegen in einer Spielzeit wurde auch die Anzahl der Erfolge in einer Bundesliga-Saison aus den Runden 1991/92 und 2006/07 eingestellt.