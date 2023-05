Bundesliga „Außergewöhnliche Persönlichkeit“: Freiburg feiert Petersen

„Hätte ich ein Drehbuch schreiben müssen, wäre es genau so gewesen. Es sollte heute alles so sein. Ich bin unfassbar dankbar“, sagte der 34-Jährige, den sie in Freiburg nur „Fußballgott“ nennen. Um die Qualifikation für die Champions League oder Europa League ging es am späten Freitagabend kaum, stattdessen gab es eigentlich nur ein Thema: Petersen, der sich nach dem 34. Spieltag der Bundesliga in die Fußball-Rente verabschieden will.