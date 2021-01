Muskel zwickt : Auswechslung von Lewandowski Vorsichtsmaßnahme

Augsburg Die Auswechslung von Torjäger Robert Lewandowski beim knappen 1:0 des FC Bayern München beim FC Augsburg war nach Angaben von Trainer Hansi Flick eine Vorsichtsmaßnahme.

Der Schütze des Siegtores habe schon vor der Bundesliga-Partie signalisiert, „dass er was spürt an der Oberschenkelrückseite“, wie Flick in der Pressekonferenz nach dem Auswärtserfolg aufklärte.