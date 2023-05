Bundesliga Ballack über BVB-Pleite: Wird Dortmunder noch lange belasten

Der BVB hatte am letzten Bundesliga-Spieltag seinen Vorsprung durch das 2:2 im Heimspiel gegen Mainz verspielt, weil Bayern Münchens Jamal Musiala kurz vor Schluss beim 1. FC Köln noch den 3:2-Siegtreffer markierte. Es sei noch einen Tick schlimmer als seinerzeit der Leverkusener K.o. im Titelrennen in Unterhaching, meinte Ballack. „Alle haben erwartet, dass Dortmund zu Hause vor über 80 000 Fans gegen Mainz mit Krücken über die Ziellinie laufen könnte. So etwas macht etwas mit dir“ meinte Ballack. „Dieses Saisonfinale wird die Dortmunder wahrscheinlich noch lange belasten, zumal der BVB während der Rückrunde schon einige Big Points wie in Stuttgart oder in Bochum vergeben hatte.“