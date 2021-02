Nach Werder-Pleite : Baumann: „Druck ist wieder etwas größer geworden“

Bremen Die 0:4-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim hat bei den Verantwortlichen von Werder Bremen Spuren hinterlassen.

In Sinsheim zeigten die Bremer am Sonntagabend eine ihrer schwächsten Leistungen in dieser Saison. „Du wirst in der Bundesliga kein Spiel gewinnen, wenn du es dem Gegner so leicht machst“, sagte Baumann am Tag danach in einer Medienrunde. Trotzdem sieht der Sportchef noch keine Parallelen zum Beinahe-Abstieg vor einem Jahr.