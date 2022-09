Bundesliga : Baumgart: Besondere Leistung in Berlin, Freiburg und Köln

Köln Kölns Trainer Steffen Baumgart wünscht sich noch mehr Anerkennung für die Arbeit an manchen Bundesliga-Standorten.

„Auch wenn einige denken, das wäre normal, was in Berlin und Freiburg geleistet wird: Das ist alles andere als normal. Genauso wie das, was hier in Köln geleistet wird, nicht normal ist“, sagte er dem „Kicker“.