Bundesliga Baumgart nach Köln-Aus: „auch ein paar Tränen verdrückt“

Auf die Anmerkung, dass Ende Januar aber flott wäre, entgegnete Baumgart: „Warum? So ist der Job, alles andere ist Heuchelei. Der Trainer-Job hat nichts mit Mitleid zu tun. Wenn einer geht, stehen 20 neue Kandidaten bereit. So ist das nun mal, in dieser Sache ist das irgendwie ein Drecksjob.“