Kämpferischer Köln-Trainer Baumgart vor Bayern-Spiel: „Bin immer zuversichtlich“

„Wir haben in Bochum einen Teilerfolg gehabt und einen Punkt geholt. Das mag ja für alle hier zu wenig sein. Für mich war das in dem Moment nach der Leistung das richtige Ergebnis. Und das haben wir dann eingefahren“, sagte Baumgart und merkte an: „Mit diesem Punkt sind wir einen Platz geklettert. Und das vergisst man mir hier zu schnell.“