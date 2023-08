Bundesliga Baumgart zu Selke-Auswechslungen: „Geht einem auf die Eier“

„Ich bin nicht derjenige, der Leute reinwirft, wenn er nicht sicher ist, dass sie zu 100 Prozent fit sind“, sagte Baumgart: „Davie hat die ganze Woche über trainiert. Und zwar richtig gut. Er hat nicht eine Einheit verpasst, war komplett auf dem Platz. Dann gehst du davon aus, dass er es hinter sich hat und ein normales Spiel machen kann. Am Ende ist es nicht so gewesen. Das ist für alle nicht zufriedenstellend.“ Warum das so ist, könne er „leider nicht zu 100 Prozent erklären“.