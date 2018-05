später lesen 33. Spieltag BaWü-Duell Stuttgart gegen Hoffenheim als Kampf um Europa FOTO: Daniel Maurer FOTO: Daniel Maurer Teilen

Das letzte Gastspiel in Stuttgart war für Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann eine Lektion. 1:5 verlor die TSG im März 2016 in der Landeshauptstadt, bis heute ist es die höchste Niederlage in Nagelsmanns Bundesliga-Karriere. Von Maximilian Haupt und Ulrike John, dpa