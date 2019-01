Gegen PEC Zwolle hatte die Werkself nur in den ersten Spielminuten Schwierigkeiten. Danach beherrschte der Bundesligist die niederländischen Gäste klar. Leon Bailey traf beim 3:1-Sieg doppelt. Von Dorian Audersch

Am 19. Januar beginnt für die Werkself die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr). Im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle deutete sich die Startelf an, die Bayers Trainer Peter Bosz für das rheinische Duell vorschwebt. In Bestbesetzung überzeugte Bayer 04 nach holpriger Anfangsphase und setzte sich vor rund 470 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion verdient mit 3:1 (2:0) durch.

Doch die Gäste bestimmten zunächst die ersten Minuten. Kurz nach dem Anpfiff prüfte Lennart Thy Schlussmann Lukas Hradecky, nur fünf Minuten später war der Ex-Bremer erneut aus kurzer Distanz zur Stelle – und fand in Bayers Nummer eins erneut seinen Meister (7.). Auch danach bleiben die Niederländer gefährlich. Vito van Crooij hatte die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber ebenfalls an Hradecky (9.).

Bayer spielte wie schon im ersten Test unter Bosz gegen Enschede (4:0) im 4-3-3 mit hoher Verteidigung und frühem Pressing, doch in den ersten Minuten passte die Balance zwischen Defensive und Offensive noch nicht. Erst ein Distanzschuss von Charles Aránguiz brachte erstmals ernsthafte Torgefahr, doch der Versuch des Chilenen wurde zu einer folgenlosen Ecke geblockt (21.). Auch Lars Benders Versuch von der linken Strafraumkante verfehlte sein Ziel klar (27.).

Besser machte es Kevin Volland nach starker Vorarbeit durch Julian Brandt, der sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchspielte und dann clever den im Fünfmeterraum freistehenden Angreifer bediente (30.). Wenige Minuten später kam es zur einer Doppelchance der Bender-Zwillinge, doch weder der Kopfball von Kapitän Lars, noch der Nachschuss von Abwehrchef Sven schlugen im Tor ein (33.).

Eine schön herausgespielte Konter-Kooperation von Brandt, Volland und dem letztlich abschließenden Leon Bailey brachte eine Minute später das 2:0, ehe Kai Havertz es verpasste, den Spielstand weiter zu erhöhen. Der Nationalspieler scheiterte frei vor dem Tor an Zwolles Schlussmann Mickey van der Hart (38.). Doch die Gastgeber waren nun deutlich besser in der Partie, blieben aber im Abschluss bisweilen zu umständlich.

Im zweiten Durchgang bot sich dem Publikum ein ähnliches Bild. Bayer blieb überlegen, kam aber nicht mehr so häufig zwingend vor das gegnerische Tor. So verlor das Freundschaftsspiel im nasskalten Nieselregen an Fahrt, nicht aber an Ernsthaftigkeit. Havertz hatte nach Vorlage von Volland die Chance auf ein noch klareres Ergebnis, vergab aber ebenso, wie Bailey eine Minute später (72./73.). Kurz danach machte der Jamaikaner aber mit dem 3:0 alles klar. Die Vorlage zum Endstand kam von Brandt.

Kurz vor dem Abpfiff gelang den Gästen noch der Anschluss durch Stanley Elbers.

Bayer 04: Hradecky – Wendell, S. Bender, Jonathan Tah, L. Bender (69. Stanilewicz) – Aránguiz, Havertz, Brandt - Bailey, Bellarabi, Volland.