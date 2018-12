später lesen Bayer 04 zu Gast auf Zypern Diese Gegner drohen Bayer Leverkusen bei einer Niederlage FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini Teilen

Wenn die Werkself am Donnerstagabend in Nikosia auf den zy­p­ri­o­tischen Klub AEK Larnaka trifft, geht es für die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich um Platz eins in der Gruppe A der Europa League. Nur mit einem Sieg ist Bayer 04 sicher Erster. Von Sebastian Bergmann