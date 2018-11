Rolfes wird neuer Sportdirektor in Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen wechselt überraschend die sportlich Leitung. Der frühere Nationalspieler und Kapitän von Bayer 04 Leverkusen Simon Rolfes wird Jonas Boldt als Sportdirektor ersetzen. Boldt will den Verein im Sommer verlassen.

Nach dem Sieg gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend überraschte Bayer 04 Leverkusen am Samstag mit einer Personalie. Die Leverkusener wechseln zur kommenden Saison den Sportdirektor. Der bisherige sportliche Leiter der Werkself, Jonas Boldt, habe sich entschieden, den Verein im Sommer zu verlassen, teilte der Verein am Samstagmittag mit. Ihm nachfolgen wird Simon Rolfes. Der 36-Jährige war jahrelang Kapitän der Bayer-Mannschaft und ist Ehrenspielführer. Seit diesem Sommer ist er als "Leiter Jugend und Entwicklung" bei Bayer angestellt. Nun wird er ab dem 1. Dezember 2018 neuer Sportdirektor des Bundesligisten. Er übernimmt die Position von Jonas Boldt. Der habe sich entschieden, Bayer 04 zum 30. Juni 2019 zu verlassen. „Bis dahin wird Boldt den 26-maligen deutschen Nationalspieler Rolfes in dessen neue Tätigkeit einarbeiten und ihn vollumfänglich unterstützen“, teilte Bayer 04 mit.

"Wir sind Jonas Boldt zu großem Dank verpflichtet. Er hat mit seiner Zielstrebigkeit und mit seinem bedingungslosen Engagement deutlichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der Werkself in den vergangenen Jahren", sagt Werner Wenning, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses von Bayer 04 Leverkusen. "Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass wir mit Simon Rolfes die wichtige Position des Sportdirektors aus den eigenen Reihen besetzen können. Er hat den sprichwörtlichen Stallgeruch, ist darüber hinaus international bestens vernetzt und besitzt alle Fähigkeiten, um Bayer 04 erfolgreich nach vorne zu bringen."

Die Entscheidung für Rolfes sei "ein klares Bekenntnis zur DNA von Bayer 04“, sagte Fernando Carro, Vorsitzenden der Geschäftsführung von Bayer Leverkusen.

(rent)